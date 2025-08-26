«Выгоднее пользоваться общественным транспортом»: как дефицит бензина в России повлияет на цены на топливо

В некоторых регионах России на АЗС полностью пропал 95-й бензин. Дефицит топлива наблюдается в Крыму, Хабаровской области и Приморье. Из-за дефицита повышаются и цены. Предпринятые правительством меры на данный момент не приносят результата. Как дефицит бензина повлияет на экономику и жизнь граждан в дальнейшем, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По словам эксперта, спрос рождает предложение, а если оно ограничено, то и рост цен неминуем. С топливом ситуация на сегодняшний день примерно такая же.

«При сохраняющемся объеме спроса на топливо, его дефицит ведет к взрывному росту цен на бензин, которые в ряде регионов страны переваливаливают 100 рублей за литр А-95, например. А поскольку многие частные АЗС, не обладая достаточно развитой инфраструктурой хранения и транспортировки, не сделали соответствующие запасы нефти продуктов, заправиться бензином нужной марки можно не всегда и не везде, что на руку перекупам, цена на бензин у которых превышает иногда порог в 200-300 рублей за литр», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ситуацию усугубляют слухи о том, что бензина на многих АЗС нет и не будет в ближайшее время, а также заявления, что нужно готовиться к выдаче топлива по карточкам, установлению лимитов и так далее.

«Большинство страшилок остается только слухами. Хотя отрицать вопрос топливного дефицита в стране, было бы глупо. Ситуация непростая и находиться на особом контроле за стороны государственных органов. В определенной степени топливный дефицит будет сокращен наложением ограничений на экспорт. Высокими ценами в ряде регионов уже также заинтересовались сотрудники ФАС», — добавила Проданова.

Ожидать стабилизацию ситуации, скорее всего, стоит уже ближе к октябрю, продолжила экономист.

«А пока многим автовладельцам скорее всего будет выгоднее воспользоваться общественным транспортом. Вместе с тем говорить о системном долгосрочном топливном кризисе — преждевременно», — заключила эксперт.

