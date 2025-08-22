Проверка репродуктивного здоровья детей, новый расчет отпускных и ПДД: как изменится жизнь россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России вступят в силу новые законы и правила в нескольких сферах. Подробнее обо всех изменениях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Медосмотры и бизнес в СНТ

С сентября водятся обязательные медицинские осмотры для детей с шести лет для проверки репродуктивного здоровья. С 13 лет — ежегодно, хотя раньше они начинались с 14 лет. Это делается для профилактики заболеваний, но вызывает споры среди родителей. В Минздраве обещают щадящие процедуры и обязательное согласие опекунов.

Также изменения коснутся СНТ. С 1 сентября запрещается ведение бизнеса. Нельзя будет открывать кафе, хостелы, автомастерские и другие коммерческие объекты на территории СНТ. За нарушение предусмотрен штраф. Разведение кур и продажа урожая допускаются только на небольших участках и без привлечения наемных работников, то есть для личного пользования с возможностью продажи излишков.

Изменения в трудовом законодательстве

Бумажные медицинские книжки будет заменены электронными, но старые будут действительны до окончания срока действия. Кроме того, подростков 14-18 лет с 1 сентября можно будет привлекать к работе в выходные и праздники, но только на летних каникулах и по направлению службы занятости.

Изменяется и порядок расчета среднего заработка для отпусков и компенсаций: среднедневной заработок будет умножаться на среднее число рабочих дней в месяце. Эти правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

В локальных нормативных актах организаций теперь обязательно должны быть четко прописаны виды, размеры, сроки и условия выплаты премий сотрудникам. При этом допускается снижение размера премии за дисциплинарные проступки, но не более чем на 20% от заработной платы.

ПДД и получение прав

Ожидаются изменения в правилах дорожного движения и санкциях за их нарушения. Например, будут значительно увеличены штрафы за непредоставление преимущества в движении автомобилям со специальными сигналами — теперь это может повлечь штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок до одного года. За непредоставление преимущества автомобилям с включенными проблесковыми маячками, но без специальной цветографической схемы, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Также введен запрет на движение в одном ряду с транспортом, имеющим специальные сигналы, с одинаковой скоростью.

Будут ужесточены требования к медицинским показаниям для получения и продления водительских прав, расширен перечень заболеваний, являющихся противопоказаниями к управлению транспортными средствами. В него включены различные психические расстройства, эпилепсия, нарушения цветового зрения, бинокулярная слепота и другие заболевания.

