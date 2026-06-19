Выплаты пересчитают в августе: у кого вырастут пенсии

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличение пенсионных выплат. Повышение затронет как работающих пенсионеров, так и некоторых получателей накопительных пенсий и граждан, у которых появились основания для назначения повышенной фиксированной выплаты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала юрист Елена Рудакова.

Кому повысят пенсии с 1 августа

Юрист пояснила, что ежегодный августовский перерасчет касается пенсионеров, за которых работодатели официально перечисляли страховые взносы в течение 2025 года.

«Прибавка придет получателям страховой пенсии по старости, инвалидности, а в отдельных случаях и по потере кормильца, если на лицевой счет умершего кормильца поступили средства, которые ранее не были учтены при назначении пенсии. Все перерасчеты будут произведены автоматически. Пенсионерам остается лишь дождаться начисления выплат в новом размере», — отметила юрист.

Она подчеркнула, что статус занятости на момент перерасчета значения не имеет.

«Если человек работал в 2025 году, а затем уволился в начале 2026 года, право на августовскую прибавку у него сохраняется. Пенсионные права уже были сформированы за счет уплаченных работодателем взносов», — пояснила Рудакова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Максимальный размер прибавки в 2026 году составит 470,28 рубля в месяц. Он ограничен тремя пенсионными коэффициентами. С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Если за прошлый год пенсионер заработал менее трех баллов, прибавка будет рассчитана пропорционально фактически накопленным коэффициентам, уточнила эксперт.

Вырастут накопительные пенсии

С августа также будет произведен перерасчет накопительных пенсий. По словам юриста, размер повышения составит 17,3% и будет зависеть от результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2025 года.

«Речь идет о средствах, которые находятся на пенсионных счетах граждан и инвестируются управляющими компаниями. Доход от инвестирования учитывается при ежегодном перерасчете», — объяснила Рудакова.

Увеличатся срочные пенсионные выплаты

Еще одна категория получателей прибавки — граждане, которым назначены срочные пенсионные выплаты. Такие выплаты формируются за счет добровольных взносов в рамках программы софинансирования пенсии, средств материнского капитала, направленных на будущую пенсию, а также собственных накоплений.

«С 1 августа размер таких выплат увеличится на 19,3%», — сообщила юрист.

Пенсионеры старше 80 лет получат двойную фиксированную выплату

Дополнительное увеличение пенсии ожидает граждан, которым в июне, июле или августе 2026 года исполняется 80 лет.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

«Для этой категории пенсионеров фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Это одна из самых существенных прибавок, предусмотренных законодательством», — подчеркнула Рудакова.

Повышение положено инвалидам первой группы

Право на увеличение выплат также имеют пенсионеры, которым установлена I группа инвалидности.

«После подтверждения инвалидности фиксированная выплата к страховой пенсии также увеличивается в два раза», — рассказала эксперт.

Прибавка сельским жителям и пенсионерам с северным стажем

По словам юриста, после подтверждения соответствующего стажа пенсионеру может быть назначена повышенная фиксированная выплата.

«Важно своевременно предоставлять документы, подтверждающие право на льготу, если они ранее не были учтены в пенсионном деле», — отметила Рудакова.

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