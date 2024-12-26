Высокая ключевая ставка продержится весь 2025 год: как это повлияет на жизнь россиян

Ключевая ставка в 2025 году с высокой долей вероятности сохранится на уровне 21%. Подобная ситуация сложилась в том числе после того, как Центробанк на заседании 20 декабря оставил ставку прежней. Регулятор также считает опасным снижение ключевой ставки в настоящий момент. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко. Эксперт также допустила рост ключевой ставки до 23% или снижение до 18% при определенных обстоятельствах.

Ставка не рухнет

Объявленное сохранение ключевой ставки на уровне 21% обусловлено двумя факторами. Перед заседанием Банка России президент РФ Владимир Путин провел встречу с представителями крупных компаний, на которой предприниматели выразили обеспокоенность ростом ставки и заявили об ожидании ее снижения, чтобы не допустить торможения развития бизнеса, отметила Литвиненко. Влияние ключевой ставки на экономику также обсуждалось на прямой линии президента 19 декабря — людей волновали цены на продукты, недвижимость и т.д. В связи с этим, несмотря на то, что экономисты ожидали рост ключевой ставки до 23%, было принято компромиссное решение оставить ее на прежнем уровне, но не снижать, объяснила эксперт.

Скорее всего, в ближайшие три месяца россияне будут наблюдать сохранение ключевой ставки на уровне 21%. По словам Литвиненко, это позволит не допустить сворачивания инфраструктурных проектов (инвестирования) бизнесом.

«Если бы мы развивались по сценарию, в котором 20 декабря ставку повысили до 23%, то с июня однозначно ожидалось бы снижение до диапазона 16-18%. Сейчас, когда ставка оставлена, может быть два сценария развития. Первый — весь год мы будем проживать в рамках 20-21% или вообще 21%. Если будет выбрано компромиссное решение в сторону бизнеса, мы сможем увидеть ключевую ставку 20%. Я думаю, это самый оптимальный вариант», — спрогнозировала специалист.

При этом Литвиненко допустила более весомое изменение уровня ключевой ставки. Если курс рубля стабилизируется и вырастут цены на нефть, можно ожидать снижение. Если цены на нефть останутся на том же уровне, объемы поставок не будут расти, а объем импорта сохранится или вырастет, то курс рубля будет снижаться, что может спровоцировать повышение ставки через три месяца, объяснила экономист.

«В октябре-ноябре стоит ожидать реального снижения до возможных 18%, но не ниже этого уровня, если мы остаемся при тех же самых объемах экспорта и импорта, курсе рубля, доллара и цены на нефть. Если сценарий меняется в лучшую сторону, 18% можно будет увидеть с апреля. Если в худшую, то ставку повысят до 23%, скорее всего, в июле», — заявила эксперт.

Что будет с кредитами и ипотекой

Ключевая ставка влияет не только на бизнес, но и на простых граждан — возможность взять потребительский кредит или ипотеку. Однако, несмотря на высокую ключевую ставку, в России увеличивается число закредитованного населения. По словам Литвиненко, масса закредитованных граждан уже составляет порядка 50% и может вовсе достигнуть 65%. Высокую статистику обеспечивают микрозаймы, а именно — кредитные карты, которыми россияне активно пользуются.

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«Ожидается спрос на микрозаймы. Из-за того, что цены растут, люди порой не справляются до зарплаты и уходят в минус по кредитной карте. С одной стороны, это рост доходов, с другой, рост цен. Ощущение, что можно прокредитоваться, а потом закрыться в рамках беспроцентного периода по карте. Это провоцирует потребителя иметь 2-3 кредита в разных банках по разным картам», — отметила Литвиненко.

Увеличение числа микрозаймов также обеспечивает цифровизация — возможность оформить кредитную карту или купить товар в долг через интернет, не выходя из дома. Рост спроса на микрозаймы будет, а на потребительское кредитование в больших масштабах нет — ожидается стагнация, добавила эксперт.

Застой прогнозируется и по выдаче ипотеки в первом полугодии 2025 года, что отчасти связано с цикличностью рынка недвижимости. Однако надеяться на серьезные изменения с наступлением лета также не стоит. Литвиненко заявила, что рост продаж квартир будет в диапазоне 5-10%.

«Все ожидают либо введения льготной ипотеки, либо изменения условий погашения кредита. Может быть увеличен беспроцентный период, предложены бонусы, которые привлекут потребителя взять кредит», — рассказала специалист.

По ее словам, на фоне сложившейся ситуации рынок недвижимости может начать уходить в тень — реальные суммы могут не прописываться в контрактах, стоимость будет снижаться. Подобные «игры» с цифрами и договорами невозможны для семейной ипотеки, подлежащей строгому контролю. Но в связи с намеченным государством курсом демографической политики при сохранении высокой ключевой ставки могут вводиться изменения по семейной ипотеке в позитивном ключе, заключила Литвиненко.

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