«Итоги года с Владимиром Путиным»: главные заявления президента на прямой линии — СВО, экономика, соцсфера и политика

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря в Гостином дворе. Главные заявления российского лидера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экономика

В России наблюдается стабильная экономическая ситуация. Рост экономики в 2024 году может достичь 3,9-4%, предположил Путин. По его словам, за 2 года этот показатель составил порядка 8%. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне в 2,3%, а промышленный сектор показывает рост 4,4%.

Реальные зарплаты выросли на 9%, увеличились и располагаемые доходы населения. При этом глава государства назвал тревожным сигналом уровень инфляции в РФ. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала инфляцию в 9,2-9,3%, рассказал президент. Россия будет бороться с высокой инфляцией, утверждает он.

Подорожание продовольствия Путин объяснил превышением спроса над предложением. Вторая причина — это урожай, а третья заключается в росте мировых цен на некоторые продукты. Президент отметил, что на подорожании товаров сказываются и санкции, несмотря на то, что они не имеют ключевого влияния в данном вопросе.

Страны Запада используют антироссийские санкции в том числе для создания недобросовестной конкуренции в сфере производства сжиженного природного газа (СПГ), отметил Путин. Они боятся конкуренции со стороны России и используют для реализации экономических целей средства политической борьбы. По словам президента, иностранцы мешают и создают проблемы для производства СПГ в РФ, но «убить» его они не смогут, Россия будет увеличивать свою долю на мировых рынках СПГ. Кроме того, президент добавил, что контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» переживет это.

Фото: [ freepik.com ]

Президент назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей российской экономики, оно развивается хорошими темпами: 3% в год. Он добавил, что существующая программа социально-экономического развития села обеспечена финансированием.

По словам Путина, РФ входит в число ведущих мировых экспортеров продовольствия, занимая первое место по числу поставок пшеницы. В 2024 год урожай зерна в стране может составить 130 тонн, заявил президент. Экспортные проблемы, как отметил политик, связаны с молоком и плодоовощной продукцией, но над их решением работают программы развития.

Социальная сфера

Минобороны РФ и правительство России должны решить проблему сокращения поддержки семей военнослужащих — участников специальной военной операции, когда те пропадают без вести и не могут участвовать в боевых действиях, заявил Путин. Также он высказался о работе фонда «Защитники Отечества», отметив ее эффективность.

Глава государства назвал материнский капитал уникальным российским изобретением и пообещал продолжить работу в этом направлении — «донастроить» инструмент. Президент сообщил о сохранении семейной ипотеки под 6%. Также не будет никаких лимитов по программе.

Кроме того, Кремль не видит необходимости в закрытии IT-ипотеки под 6% годовых. Льгота не пользуется широким спросом, смысла прекращать ее с точки зрения экономии бюджета нет. Путин заявил и о сохранении сельскохозяйственной, дальневосточной и арктической ипотеки. Выдача жилищных кредитов под 2% продолжится на территориях Донбасса и Новороссии. Президент поручил правительству обеспечить объемы необходимых субсидий по выдаче льготных ипотек, в этой области будет наведен порядок.

Кроме того, в ходе пресс-конференции глава государства пообещал обсудить с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным возможность привлечения студенческих отрядов при строительстве объектов.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Наталья Лымарь ]

Ограничения на выдачу кредитов призвал ввести президент. Быстрым может быть кредитование до 50 тысяч рублей, для выдачи займов на 50-200 тысяч рублей понадобится несколько часов, свыше этой суммы — несколько дней. Время нужно для того, чтобы человек успел взвесить решение о необходимости кредита. Данная мера поможет гражданам защитить свои сбережения от мошенников.

Владимир Путин также объяснил замедление работы YouTube в России — здесь возникает больше вопросов на стороне самой платформы. После многочисленных антироссийских санкций Google, которым принадлежит видеохостинг, практически перестали финансировать дочернии компании в РФ и сократили поставки техники, обеспечивающей качественную работу сервиса. Это и спровоцировало определенные проблемы, отметил президент. Претензии к Google и другим иностранным платформам он назвал справедливыми, поскольку те должны соблюдать российские законы, а не использовать возможности сервисов для достижения политических целей своих правительств.

Также глава государства назвал острым миграционный вопрос в России и поддержал принятый депутатами закон о запрете на прием в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Не позднее 14 января 2025 года в России должна быть решена проблема, связанная с отказом авиакомпаний от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами. Путин поручил разобраться с вопросом правительству совместно с авиаперевозчиками.

Спецоперация

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта ежедневно, заявил Путин. Он особенно подчеркнул, что речь идет не о продвижении на 100-300 метров, российские военнослужащие возвращают территорию квадратными километрами. Возможности армии ВС РФ возрастают.

Фото: [ пресс-служба Минобороны РФ ]

Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава со стороны ВСУ, отметил Путин. Число украинцев, желающих воевать, скоро закончится. Российская армия идет вперед, противник не может закрепиться на позициях. По словам президента, остановка боевых действий даже на неделю даст противнику возможность закрепиться и восстановить силы.

Отдельной темой «Итогов года с Владимиром Путиным» стала ситуация в Курской области. Отвечая на вопрос местных жителей, президент сказал, что не может и не хочет называть конкретную дату, когда ВС РФ выбьют ВСУ из региона, но это точно произойдет. После можно будет оценить ущерб, глава государства пообещал курянам, что все будет восстановлено, вопросы с выдачей жилищных сертификатов решатся, также власти будут помогать тем, кто захочет переехать из региона. Уже сейчас порядка 108 млрд рублей выделено на эти цели, заключил президент.

Путин назвал упущением, что бойцы, которые находятся в Курской области, не считаются участниками боевых действий. Он пообещал проверить данную информацию. Глава государства заверил, что ситуация будет исправлена, военнослужащие и их семьи получат причитающиеся выплаты, в том числе задним числом. Также бойцы должны получить вознаграждения за натовскую технику, подбитую в Курской области. По его словам, на данном участке подбито больше бронетехники ВСУ, чем за весь 2023 год на всей линии боевого соприкосновения (ЛБС).

Удар новейшей российской ракетой «Орешник» был нанесен по Днепропетровску в ответ на атаки Киева натовскими ракетами в ноябре. В ходе прямой линии Путин развеял сомнения «западных экспертов» в эффективности «Орешника», заявив, что это новое оружие. Его разработка проводилась на базе прежних наработок РФ. Президент признался, что принял личное участие в окончательном решении о производстве «Орешника».

Фото: [ commons.wikimedia/Vitaly V. Kuzmin ]

В ответ на сомнения иностранных экспертов, утверждающих, что западные ПВО (противовоздушная оборона) легко способны справиться с «Орешником», Путин предложил устроить эксперимент — «высокотехнологичную дуэль». По его словам, Запад может определить объект, например, в Киеве, сосредоточить там все свои силы ПРО (противоракетная оборона) и ПВО, а Москва нанесет удар. Россия к такому эксперименту готова, заключил Путин.

Международная повестка

Владимир Путин заявил, что не разговаривал с Дональдом Трампом, избранным президентом США, больше 4-х лет, но готов к диалогу в любое время. Он в очередной раз отметил, что Москва готова к переговорам и компромиссам. Вопреки ожиданиям Запада, РФ стала гораздо сильнее за последние 2-3 года, подчеркнул президент. Боеготовность армии России в настоящее время самая высокая в мире.

Стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил главе российского государства рождественское перемирие и обмен пленными с Украиной. Путин не стал отказываться от предложения, а вот реакция киевского режима была противоположной, рассказал президент России на прямой линии.

«У нас нет предварительных условий, мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня», — сказал российский политик.

Во время обсуждения российский лидер ответил на вопрос, готова ли Москва предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому политическое убежище, если тот попросит. «Россия никому не отказывает», — прокомментировал Путин. При этом он добавил, что, вероятно, Зеленский сбежит из Украины на Запад, где его возьмут на содержание.

Фото: [ commons.wikimedia ]

В ходе пресс-конференции выяснилось, что после приезда Башара Асада в Москву Путин еще не встречался с экс-президентом Сирии, но планирует это сделать. Он добавил, что происходящее в Сирии — это не поражение Москвы, как пытается представить Запад. Россия пришла в страну, чтобы не допустить образование там террористических группировок, в известной степени цель была достигнута. По его словам, Кремль поддерживает отношения с политическими силами региона, многие из которых выступают за сохранение российских военных баз. Москва должна подумать над этим вопросом, так как интересы России должны совпадать со взглядами политический сил, которые будут у власти в Сирии, заключил Путин.

Действия Израиля в Газе достойны только осуждения, заявил президент РФ. Москва надеется, что когда-нибудь армия Израиля выйдет с сирийской территории, но пока что они лишь заводит туда войска.

Союзничество России и Китая является важнейшим фактором стабильности в мировых делах, считает Путин. В ходе пресс-конференции он назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

Медицина

В России необходимо продолжить работу по укреплению первичного звена здравоохранения, считает Путин. Благодаря дополнительным выплатам медицинским специалистам в малых населенных пунктах удалось привлечь 17,5 тысячи сотрудников, но этого по-прежнему не хватает. Главная проблема нехватки кадров в сфере медицины находится именно в первичном звене здравоохранения, в стационарах практически нет вопросов с кадрами, отметил президент. Задача распределить нагрузку в поликлиниках и районных больницах лежит на плечах местных органов власти.

Россияне в ходе прямой линии сообщили президенту о проблемах с поставками физраствора в аптеки. По словам Путина, сложность была не в самом физрастворе, а в упаковке. Министерство промышленности и торговли и Минздрав не приняли своевременного решения по ценам, для производителей была предложена стоимость, оказавшаяся убыточной, в связи с чем упаковку даже пришлось закупать заграницей. На данный момент все решения приняты, Путин выразил надежду, что подобных сбоев не будет.

Фото: [ медиасток.рф ]

Кроме того, глава государства отметил, что российские фармацевтические компании начали вкладывать в развитие собственные ресурсы. Президент сообщил, что к 2030 году Россия должна на 90% обеспечивать себя собственными жизненно важными и необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями — на 40%.

Развитие регионов

Перевод некоторых крупных компаний и федеральных органов власти в различные центры страны подтолкнет развитие регионов. Путин заявил о важности работы в данном направлении. Однако он отметил, что всему есть предел — президент и правительство должны находится рядом, необходимо взаимодействие.

Отдельной темой в ходе пресс-конференции стало восстановление Донбасса. В течение 3-х лет планируется привести дорожную сеть региона в нормативное состояние, соответствующее российским стандартам, сообщил Путин. Кроме того, будет построена кольцевая дорога вокруг ставшего внутренним для РФ Азовского моря, магистраль станет аналогичной трассе «Таврида» в Крыму.

«Итоги года» длились 4 часа 27 минут. Владимир Путин убежден, что в ходе своей работы на посту президента он не просто уберег Россию, как завещал бывший политический лидер Борис Ельцин, а отвел ее от края пропасти, защитив от тотальной потери суверенитета. Глава государства подчеркнул, что «без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может».

Ранее стало известно, что РФ может выйти из ОБСЕ.