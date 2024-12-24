Индексация пенсий, НДФЛ 15% и большие штрафы: как изменится жизнь россиян в 2025 году — новые законы вступают в силу

В 2025 году вступают в силу законы, которые кардинально изменят жизнь россиян. В частности, вырастет маткапитал, впервые за 10 лет будут проиндексированы пенсии работающим пенсионерам, и сразу с 1 января начнет действовать прогрессивная шкала налогообложения. Каких изменений стоит ждать в новом году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Зарплаты и пенсии

Индексация выплат

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) с 1 января 2025 года вырастет до 22 440 рублей, что повлияет на размер пособий по беременности и родам, временной нетрудоспособности и т.д. Также в России будет увеличен прожиточный минимум почти на 15%, в среднем на душу населения он составит 17 733 рубля.

Кроме того, на 7,3% с начала года будут проиндексированы пенсии. Впервые почти за 10 лет индексация затронет работающих пенсионеров, при чем она распространится на все виды страховой пенсии, включая выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

Пособие по безработице проиндексируют на 7,3%, его максимальный размер составит 14 742 рубля.

С 1 февраля 2025 года на 7,3% вырастет материнский капитал. Выплаты на первого ребенка, рожденного до 2020 года, и на второго ребенка, рожденного до 2020 года, превысят 670 тысяч рублей. Свыше 890 тысяч рублей смогут получить родители за второго или последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года, если сертификат не был выдан раньше.

Фото: [ freepik.com ]

Зарплаты бюджетников

Ожидается рост зарплат в бюджетной сфере. Доходы учителей, социальных работников, врачей, работников культуры, ученых и преподавателей вузов увеличат на 13,2% с 1 января. Сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и лесных хозяйств также ожидает индексация на 13,2%. Зарплаты судей, прокуроров и сотрудников силовых ведомств повысят лишь с 1 октября 2025 года на 4,5%. Денежное довольствие военнослужащих также планируется проиндексировать на 4,5% с 1 октября.

В 2025 году в ряде пилотных регионов начнется отработка новой, более эффективной модели оплаты труда бюджетников, в 2027 году планируется распространить ее на всю страну. Президент РФ Владимир Путин поручил чиновникам добиться роста доходов в бюджетной сфере и сократить разброс в зарплатах между субъектами.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой 22% вводится с начала 2025 года. Повышенная ставка будет применяться не ко всему доходу, а только к сумме превышения над пороговыми уровнями.

Фото: [ медиасток.рф ]

Ставка 13% — для физлиц с годовым доходом до 2,4 млн рублей включительно (в среднем до 200 тысяч рублей в месяц);

Ставка 15% — при годовом доходе свыше 2,4 млн рублей до 5 млн рублей включительно (в среднем выше 200 тысяч рублей и до 416,7 тысячи рублей в месяц);

Ставка 18% — при годовом доходе свыше 5 млн рублей и до 20 млн рублей включительно (в среднем выше 416,7 тысячи рублей и до 1,67 млн рублей в месяц);

Ставка 20% — при годовом доходе выше 20 млн рублей и до 50 млн рублей включительно (в среднем выше 1,67 млн рублей и до 4,17 млн рублей в месяц);

Ставка 22% — для части дохода выше 50 млн рублей в год (в среднем выше 4,17 млн рублей в месяц).

Налоговые вычеты

С 1 января 2025 года вырастет размер стандартных налоговых вычетов. В России вводится новый вычет (18 тысяч рублей в год) за сдачу ГТО и прохождение диспансеризации. До 2,8 тысяч рублей вырастет стандартный вычет на второго ребенка, до 6 тысяч рублей — на третьего и каждого последующего. В два раза (до 12 тысяч рублей) увеличится вычет опекунам, попечителям, приемным родителям на каждого ребенка, если несовершеннолетний является инвалидом. Мера также распространяется на учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II групп.

Размер дохода, до достижения которого можно получить стандартные вычеты на детей, возрастет с 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Кроме того, с 1 января не надо подавать заявление на стандартный налоговый вычет на детей, он будет предоставляться автоматически. Предоставить документы, подтверждающие право на вычет, нужно при первом получении.

Бизнес

С 1 января 2025 года организации и ИП на УСН (упрощенная система налогообложения) становятся плательщиками НДС (налог на добавленную стоимость). Освобождаются от налога упрощенцы с доходами за 2024 год до 60 млн рублей включительно, организации и ИП, зарегистрированные в 2025 году и перешедшие на УСН с момента регистрации. К упрощенцам с доходами больше 60 млн рублей за 2024 год могут применить пониженные ставки НДС. При доходах до 250 млн рублей вводится ставка 5%, от 250 млн рублей до 450 млн рублей — 7%. Также можно платить НДС по обычным ставкам (10% или 20%) и принимать к вычету входной НДС.

Фото: [ freepik.com ]

Автоматизированная упрощенная система (АУСН) распространится на все субъекты РФ, принявшие региональные законы о введении АвтоУСН. На специальный налоговый режим могут рассчитывать организации и ИП с численностью до 5 сотрудников, годовым доходом до 60 млн рублей, остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн рублей, расчетными счетами в уполномоченных банках, выплачивающие зарплаты на карту. Также АУСН не распространяется на тех, кто применяет другие специальные налоговые режимы.

ЖКХ и недвижимость

Индексация тарифов

Тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Индексация тарифов на газ составит 10,3%, на электроэнергию — 12,6%. Следующий рост в среднем на 5,4% ожидается с 1 июля 2026 года, в 2027 году тарифы ЖКХ будут проиндексированы на 4,8%.

Рост пошлин

С 1 января 2025 года с россиян будет взиматься новая пошлина за постановку объектов на кадастровый учет. Для физлиц она составит 2 тысячи рублей, для юрлиц — 22 тысячи рублей.

Также в два раза вырастет госпошлина за внесение изменений в ЕГРН о правах, ограничениях прав и обременениях недвижимости (для физлиц — до 700 рублей, для юрлиц — до 2 тысяч рублей).

Ипотека

Стандарт защиты ипотечных заемщиков начнет действовать в 2025 году. В частности, устанавливается запрет на длительное размещение средств на аккредитивах, когда банк направляет ипотечные средства не на эскроу-счет, а на аккредитив, где они хранятся долгое время. В состав первоначального взноса больше нельзя будет включать сумму кешбэка, которая возвратится покупателю после покупки жилья.

Кроме того, в 2025 году вводится запрет на получение банками вознаграждения от застройщика за установление пониженной процентной ставки по ипотеке, если это ведет к росту цены на квартиру. Максимальный срок ипотеки составит 30 лет, а ее сумма не будет превышать 80% справедливой стоимости объекта недвижимости.

Фото: [ freepik.com ]

С 1 апреля 2025 года будет ужесточено регулирование ипотечного рынка, людям с большой кредитной нагрузкой станет сложнее взять ипотеку. Ограничения по выдаче ипотечных кредитов затронут как банки, так и микрофинансовые организации.

Также с 1 марта эскроу-счета, застрахованные на сумму до 10 млн рублей, станут обязательны для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Микроквартиры в Подмосковье

Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье вступит в силу с 1 января. В регионе нельзя будет строить квартиры площадью меньше 28 кв. м. Сюда не входят балконы, лоджии и кладовки. Минимальная площадь двухкомнатный квартир составит 44 кв. м.

Земельные участки

Собственники должны будут освоить свои участки в течение трех лет после вступления в право собственности, соответствующий закон вступает в силу 1 марта. Нормы также касаются участков в садовых и огороднических товариществах. За заросший участок собственники должны будут заплатить штраф, в крайних случаях существует вероятность изъятия земли.

Также сразу после строительства россияне должны будут регистрировать частные дома в ЕГРН.

Транспорт

С 1 марта 2025 транспортное средство (ТС) можно будет поставить на учет без полиса ОСАГО. Новому хозяину не нужно будет застраховывать гражданскую ответственность до момента госрегистрации ТС, но не позже 10 календарных дней после покупки. Также автовладельцы смогут снять с учета проданную машину сразу и не ждать 10 дней.

Фото: [ freepik.com ]

С начала года в России вырастут штрафы для водителей. До 1,5 тысячи рублей увеличатся штрафы за проезд на красный свет и непристегнутый ремень, повторное игнорирование запрещающего сигнала светофора повлечет за собой плату в 7,5 тысячи рублей. С 30 тысяч рублей до 40 тысяч рублей вырастут штрафы за вождение в состоянии опьянения. Штрафы за превышение скорости составят от 750 рублей до 7,5 тысячи рублей. За нарушение правил остановки или стоянки придется заплатить 2 250 рублей, как и за езду по встречной полосе, трамвайным путям, обочине, игнорирование разметки. Срок льготы по уплате штрафа вырастет с 20 до 30 дней, но уменьшится сама скидка — с 50% до 25%.

Утильсбор проиндексируют на 10-20% с 1 января 2025 года, его планируется повышать ежегодно до 2030 года.

Борьба с мошенничеством

С 1 марта россияне смогут запрещать выдачу кредитов и микрозаймов самому себе через Госуслуги, с 1 сентября и через МФЦ. Это позвонит не только ограничить необдуманные траты и снизить закредитованность населения, но и защититься от мошенников. Если банк все-таки выдал кредит, несмотря на самозапрет, заемщик не обязан его выплачивать. Снять самозапрет можно будет в течение двух дней.

Ранее стало известно, что кофе в России может подорожать на 50% в 2025 году.