На новом «Уроке цифры» школьникам расскажут о кибербезопасности в космосе

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» пройдет в российских школах с 19 января по 8 февраля 2026 года. На нем школьники узнают, как работают космические системы связи, какие угрозы возникают при передаче данных между Землей и космическими объектами и какие технологии помогают обеспечивать защиту этой информации, научатся применять методы шифрования и дешифрования сигналов и использования резервных каналов связи.

Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика», Минпросвещения России, Минцифры России в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство».

«Лаборатория Касперского» разработала три сценария урока «Кибербезопасность в космосе» — для младшей, средней и старшей школы.

Принять участие в «Уроке цифры» можно как в школе — вместе с учителем и одноклассниками, так и дома — самостоятельно или вместе с родителями. Для каждого уровня обучения предусмотрены свои сценарии и задания, адаптированные под возраст и интересы школьников: от игровых миссий для младших классов до практико-ориентированных тренажеров для старшеклассников.

Методические рекомендации по теме «Кибербезопасность в космосе» будут полезны учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям администрации образовательных учреждений, студентам педагогических вузов и колледжей. Материалы также помогут родителям познакомить детей с основами кибербезопасности и начать применять эти знания в повседневной жизни.