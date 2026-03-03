Просто о сложном: в честь юбилея Черноголовки ученые рассказали о своей работе жителям наукограда

В день 70-летия подмосковной Черноголовки местные жители получили уникальную возможность заглянуть за кулисы научной жизни. Как сообщил глава муниципалитета Роман Хожаинов, сразу шесть научно-исследовательских институтов наукограда впервые покинули стены своих лабораторий и выступили на одной сцене перед широкой публикой.

Мероприятие состоялось в арт-пространстве «Восход» и было призвано показать, что наука на самом деле гораздо ближе к обычному человеку, чем принято думать. Свои двери в переносном смысле распахнули Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии (включающий ИПХФ и ИФАВ), Институт физики твердого тела, Институт экспериментальной минералогии, Институт проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов и Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения им. А.Г. Мержанова.

Научные сотрудники отказались от сложных формул и терминов, сделав ставку на наглядные иллюстрации, живые примеры и понятные каждому объяснения. Ученые поделились со слушателями тем, над чем сейчас кипит работа в их лабораториях, какие процессы идут прямо сейчас и какие открытия уже готовы изменить привычное понимание мира.

По словам организаторов, самым ценным моментом встречи стали вопросы из зала. Гости активно интересовались услышанным, что лишний раз подтвердило: Черноголовка по праву носит звание города науки. Здесь исследовательская мысль живет не только в стенах институтов, но и находит отклик в сердцах обычных жителей.