Стобалльники в Коломне: кто из школьников поставил запоминающийся рекорд

В Коломне сразу несколько выпускников показали выдающиеся результаты на ЕГЭ. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По словам главы городского округа Коломны Александра Гречищева, 29 июня он поздравил ребят, их родителей и педагогов, отметив, что в округе 22 выпускника сдали экзамены на 100 баллов.

Диана Богачева из гимназии №2 «Квантор» набрала 300 баллов, идеально сдав биологию, русский язык и химию. Также дважды стобалльниками стали Василий Ильиных (гимназия №9, физика и русский язык) и Максим Качура (школа №15, физика и информатика).

В период с 26 по 29 июня в копилке достижений округа появилось шесть максимальных результатов: помимо упомянутых, 100 баллов получили Ксения Грошавень (русский язык), Мария Ерохина (английский язык) и Валерия Полякова (биология).

Согласно данным администрации округа, успехи школьников отражают высокий уровень подготовки в местных учебных заведениях.