Девять новых специальностей появятся в колледжах Московской области в будущем учебном году

В колледжах Подмосковья открывают набор по 9 новым специальностям в этом году

Официально

Фото: [Министерство образования МО]

В колледжах Московской области расширяют спектр образовательных программ: в предстоящем учебном году абитуриентам станут доступны сразу 9 новых специальностей. Приемная кампания стартует 20 июня, занятия начнутся в сентябре. Сейчас подготовка ведется в 38 колледжах региона, где студенты осваивают 215 профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Как подчеркнула вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева, появление новых направлений — не случайный выбор, а прямой ответ на потребности региональной экономики. За последние 3 года в колледжах Подмосковья добавили 15 специальностей, и в новом учебном году список пополнится еще 9-ю. Среди них — направления, востребованные в современных высокотехнологичных сферах: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации. Колледжи готовят кадры в том числе под запросы конкретных предприятий области.

В перечень новых специальностей вошли:

  • разработка и управление программным обеспечением;
  • техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем;
  • системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания;
  • автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте;
  • организация воздушных перевозок и авиационных систем;
  • транспортная безопасность воздушного транспорта;
  • медико‐профилактическое дело;
  • фермер;
  • обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.

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