Девять новых специальностей появятся в колледжах Московской области в будущем учебном году

В колледжах Московской области расширяют спектр образовательных программ: в предстоящем учебном году абитуриентам станут доступны сразу 9 новых специальностей. Приемная кампания стартует 20 июня, занятия начнутся в сентябре. Сейчас подготовка ведется в 38 колледжах региона, где студенты осваивают 215 профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Как подчеркнула вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева, появление новых направлений — не случайный выбор, а прямой ответ на потребности региональной экономики. За последние 3 года в колледжах Подмосковья добавили 15 специальностей, и в новом учебном году список пополнится еще 9-ю. Среди них — направления, востребованные в современных высокотехнологичных сферах: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации. Колледжи готовят кадры в том числе под запросы конкретных предприятий области.

В перечень новых специальностей вошли:

разработка и управление программным обеспечением;

техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем;

системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания;

автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте;

организация воздушных перевозок и авиационных систем;

транспортная безопасность воздушного транспорта;

медико‐профилактическое дело;

фермер;

обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.