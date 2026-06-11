Девять новых специальностей появятся в колледжах Московской области в будущем учебном году
В колледжах Подмосковья открывают набор по 9 новым специальностям в этом году
Фото: [Министерство образования МО]
В колледжах Московской области расширяют спектр образовательных программ: в предстоящем учебном году абитуриентам станут доступны сразу 9 новых специальностей. Приемная кампания стартует 20 июня, занятия начнутся в сентябре. Сейчас подготовка ведется в 38 колледжах региона, где студенты осваивают 215 профессий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Как подчеркнула вице‐губернатор Московской области Людмила Болатаева, появление новых направлений — не случайный выбор, а прямой ответ на потребности региональной экономики. За последние 3 года в колледжах Подмосковья добавили 15 специальностей, и в новом учебном году список пополнится еще 9-ю. Среди них — направления, востребованные в современных высокотехнологичных сферах: от систем мобильной связи до технологического сопровождения цифровой трансформации. Колледжи готовят кадры в том числе под запросы конкретных предприятий области.
В перечень новых специальностей вошли:
- разработка и управление программным обеспечением;
- техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем;
- системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания;
- автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте;
- организация воздушных перевозок и авиационных систем;
- транспортная безопасность воздушного транспорта;
- медико‐профилактическое дело;
- фермер;
- обеспечение технологического сопровождения цифровой трансформации документированных сфер деятельности.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.