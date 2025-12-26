Благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Центре имени Л. М. Рошаля

Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» прошла в Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В этом году в рамках акции были исполнены новогодние желания более 200 маленьких пациентов. В число участников проекта вошли глава Красногорска Дмитрий Волков, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов, известные актеры и музыканты.

«Наша команда очень рада тому, что удалось объединить столько замечательных людей для поддержки наших маленьких пациентов. Дети, которым мы помогаем, действительно нуждаются в заботе и внимании, и в эти праздничные дни было особенно важно подарить им радость», — отметила главврач учреждения Татьяна Шаповаленко.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присоединился к указанной акции. В ее рамках глава региона исполнит желания троих детей.