Губернатор Воробьев исполнит новогодние желания троих детей из Подмосковья и ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний», перед началом Госсовета по вопросу подготовки кадров для экономики РФ он снял с елки в Кремле три шара-открытки, где дети написали о желанных подарках на Новый год.

Губернатор исполнит мечты трех мальчиков – 13-летний Дима из Серпухова загадал попробовать себя в роли машиниста поезда, четырехлетний Сережа из Солнечногорска – велосипед, его ровесник, Витя из Новоазовска Донецкой Народной Республики – игровой набор «Щенячий патруль».

«Все взрослые, и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Елка желаний» – одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», - сказал Воробьев.

Проект реализуют в России с 2018 года, его организовали Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Принять участие и исполнить желания детей, которые нуждаются в дополнительной заботе (с ОВЗ и тяжелыми формами заболеваний), а также ребят из семей военнослужащих/участников СВО и новых регионов, может каждый. Сделать это можно на сайте.

