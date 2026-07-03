Более 1 тыс. сотрудников Госавтоинспекции приняли участие в спартакиаде в Красногорске

Около 1,2 тыс. сотрудников Госавтоинспекции со всего Подмосковья приняли участие в 12-й летней Спартакиаде в Красногорске. Местом проведения соревнований стал стадион «Зоркий».

Почетными гостями мероприятия стали вице-губернатор Московской области Владимир Локтев, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Красногорска Дмитрий Волков, начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Виктор Кузнецов.

В рамках мероприятия были вручены награды отличившимся сотрудникам. К примеру, начальник отдела Госавтоинспекции города Химки полковник полиции Юрий Сучков получил медаль МВД России «За доблесть в службе», а начальник отдела Госавтоинспекции города Люберцы Илья Атаманов был награжден медалью «За безупречную службу в МВД». Знак губернатора Московской области «За доблесть и мужество» вручили сотрудникам ДПС из Дмитрова Артему Евсееву и Игорю Грибкову. Во время патрулирования инспекторы заметили возгорание в подъезде МКД и спасли из огня четырех человек.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 1/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 2/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 3/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 4/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 5/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 6/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 7/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 8/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 9/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 10/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 11/12 Фото: [ пресс-служба администрации г.о.Красногорск ] 12/12

В честь 90-летия Госавтоинспекции на мероприятии выступили Денис Майданов и группа «Рождество», а также ансамбль «Знаменские барабанщики».

После торжественной части прошли соревнования по поднятию гири, бегу, подтягиванию на перекладине, перетягиванию каната и плаванию.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.