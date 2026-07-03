Более 1 тыс. сотрудников Госавтоинспекции приняли участие в спартакиаде в Красногорске
Спартакиаду провели среди сотрудников Госавтоинспекции в Красногорске
Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
Около 1,2 тыс. сотрудников Госавтоинспекции со всего Подмосковья приняли участие в 12-й летней Спартакиаде в Красногорске. Местом проведения соревнований стал стадион «Зоркий».
Почетными гостями мероприятия стали вице-губернатор Московской области Владимир Локтев, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Красногорска Дмитрий Волков, начальник ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков, начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Виктор Кузнецов.
В рамках мероприятия были вручены награды отличившимся сотрудникам. К примеру, начальник отдела Госавтоинспекции города Химки полковник полиции Юрий Сучков получил медаль МВД России «За доблесть в службе», а начальник отдела Госавтоинспекции города Люберцы Илья Атаманов был награжден медалью «За безупречную службу в МВД». Знак губернатора Московской области «За доблесть и мужество» вручили сотрудникам ДПС из Дмитрова Артему Евсееву и Игорю Грибкову. Во время патрулирования инспекторы заметили возгорание в подъезде МКД и спасли из огня четырех человек.
Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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Фото: [пресс-служба администрации г.о.Красногорск]
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