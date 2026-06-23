Более 12 тыс. школьников из Подмосковья и ЛНР приняли участие в акции «Лица Дружбы»

Более 12 тыс. школьников из Подмосковья и Луганской Народной Республики приняли участие в межрегиональной акции «Лица Дружбы». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках акции ребята нарисовали плакаты с изображением цветов родного края, а также рассказали о растениях и их значении для региона. Также они записали видеоролики с пожеланиями для сверстников.

«Эта инициатива стала мощным инструментом для формирования гражданской идентичности, воспитания уважения к культурному многообразию нашей страны и укрепления дружеских отношений между регионами», — говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с победителями Всероссийской олимпиады школьников.