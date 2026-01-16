Более 160 лыжных трасс подготовили в Московской области

В Подмосковье этой зимой подготовили 165 лыжных трасс в 53 округах. Общая протяженность объектов составляет более 722 км, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве отметили, что 56 трасс протяженностью 284 км являются спортивными, а 109 — протяженностью 438 км — прогулочными.

Шесть трасс — в Истре, Красногорске, Лыткарино, Химках, Одинцово и Сергиевом Посаде — были оборудованы установками искусственного оснежения.

Также 62 трассы, которые расположены в парках, оснащены пунктами проката, теплыми раздевалками, точками питания, освещением и зонами отдыха.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей посетить катки, которые были открыты в парках региона.