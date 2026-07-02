Более 173 кубометров мусора вывезли с незаконных свалок в лесах Шатуры

В лесах Шатуры устранили четыре несанкционированные свалки. В результате с территорий вывезли более 173 кубометров мусора, сообщает rомитет лесного хозяйства Московской области.

Работы провели на территории лесного фонда Шатурского филиала ГАУ МО «Мособллес». Сотрудники лесничества держали их ход на контроле. Также они следили за состоянием земель после завершения работ.

В последние годы в Шатуре наблюдается снижение количества несанкционированных свалок в лесах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц специализированной лесотехники.