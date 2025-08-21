Более 200 тыс. детей получили медицинскую помощь в ДКЦ им. Л. М. Рошаля за год

В ДКЦ им. Л. М. Рошаля за год была оказана медицинская помощь более чем 200 тыс. детей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Так, в клинико-диагностическом центре помощь получили почти 165 тыс. маленьких пациентов, в стационаре — более 25,1 тыс. детей. Кроме того, было проведено свыше 18 тыс. телемедицинских консультаций. Помимо этого, врачи помогли 350 пациентам в тяжелом состоянии, поступившим из территориального центра медицины катастроф.

В ДКЦ оказывают помощь детям не только из Подмосковья, но и из других регионов. К примеру, стационарное лечение в учреждении за год прошли около 5,4 тыс. детей из других субъектов РФ.

В учреждении помощь оказывается по 28 профилям, в том числе по хирургическому, травматологическому, кардиологическому. Более 60% проводимых операций — малоинвазивные.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области ведется работа по оснащению учреждений здравоохранения новой техникой.