Более 2,3 тыс. специалистов завершили обучение в Московском областном медколледже в 2026 году

Более 2,3 тыс. специалистов завершили обучение в Московском областном медицинском колледже в 2026 году. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В этом году Московский областной медицинский колледж выпустил свыше 2,3 тыс. молодых специалистов, многие из которых в ближайшее время начнут работать в наших больницах, поликлиниках, на скорой помощи», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин в рамках вручения дипломов выпускникам.

Больше всего специалистов в этом году было подготовлено по направлениям «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Фармация» — более 1,7 тыс., 413 и 94 соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.