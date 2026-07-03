Более ₽300 млн таможенных платежей перечислили резиденты ОЭЗ Подмосковья за первые 3 месяца 2026 года

Резиденты особых экономических зон Подмосковья за первый квартал 2026 года перечислили ₽318 млн таможенных платежей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

По словам зампреда областного правительства — главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, при размещении бизнеса в ОЭЗ для предпринимателей доступны льготы, включая таможенные. Это позволяет инвесторам направлять дополнительные ресурсы на развитие своих производств.

«При этом резиденты продолжают вносить значительный вклад в экономику: только за первый квартал 2026 года объем таможенных платежей превысил ₽318 млн, а накопленным итогом этот показатель составил более ₽10,9 млрд», — отметила Зиновьева.

Лидером по объемам таможенных платежей за первый квартал стала ОЭЗ «Дубна». Ее резиденты перечислили более ₽306 млн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений.