Губернатор Подмосковья: в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «УНК АГРО» Алексей Батогов в рамках ПМЭФ подписали соглашение о запуске в Серпухове производства средств для защиты растений.

«В нашей особой экономической зоне «Большой Серпухов» компания «УНК АГРО» планирует запуск производства гербицидов, фунгицидов и микробиологических препаратов для сельхозпредприятий, агрохолдингов и фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов, а в дальнейшем — и стран СНГ. Проектная мощность — 5 тыс. тонн продукции в год. Компания инвестирует в проект 4 млрд рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест», - рассказал губернатор.

Кампус агробиотехнологий будет расположен на площади около 30 тыс. кв. м. В его состав войдут автоматизированные производственные линии, лабораторный контроль качества и технологические решения для выпуска продукции.

«Производственный кампус позволит усилить научно-технологическую специализацию территории и создать дополнительные возможности для развития бизнеса, образования и кадрового потенциала Серпухова», - отметил Батогов.

К реализации проекта планируется приступить в 2027 году. В 2030 году планируется выйти на проектную мощность.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве Московской области и Санкт-Петербурга.