Губернатор Подмосковья: в ОЭЗ «Большой Серпухов» запустят производство средств для защиты растений
Воробьев подписал соглашение о запуске производства гербицидов в Серпухове
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «УНК АГРО» Алексей Батогов в рамках ПМЭФ подписали соглашение о запуске в Серпухове производства средств для защиты растений.
«В нашей особой экономической зоне «Большой Серпухов» компания «УНК АГРО» планирует запуск производства гербицидов, фунгицидов и микробиологических препаратов для сельхозпредприятий, агрохолдингов и фермерских хозяйств Подмосковья и других регионов, а в дальнейшем — и стран СНГ. Проектная мощность — 5 тыс. тонн продукции в год. Компания инвестирует в проект 4 млрд рублей. Будет создано порядка 300 рабочих мест», - рассказал губернатор.
Кампус агробиотехнологий будет расположен на площади около 30 тыс. кв. м. В его состав войдут автоматизированные производственные линии, лабораторный контроль качества и технологические решения для выпуска продукции.
«Производственный кампус позволит усилить научно-технологическую специализацию территории и создать дополнительные возможности для развития бизнеса, образования и кадрового потенциала Серпухова», - отметил Батогов.
К реализации проекта планируется приступить в 2027 году. В 2030 году планируется выйти на проектную мощность.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве Московской области и Санкт-Петербурга.