Более 500 специалистов приняли участие в I Онкологическом форуме в Подмосковье

Первый Онкологический форум Московской области прошел в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]

Первый Онкологический форум Московской области прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 500 специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В рамках форума участники обсудили трансформацию онкологической службы в регионе, цифровизацию процессов оказания медпомощи, использование ИИ, развитие молекулярной диагностики и другие актуальные вопросы сферы.

«Первый онкологический форум стал площадкой, где специалисты могут обменяться лучшими практиками и совместно определить дальнейшие направления развития онкологической службы региона», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области
Добавьте mosregtoday.ru в избранное