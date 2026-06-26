Более 500 специалистов приняли участие в I Онкологическом форуме в Подмосковье
Первый Онкологический форум Московской области прошел в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Первый Онкологический форум Московской области прошел в Подмосковье. В мероприятии приняли участие более 500 специалистов, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В рамках форума участники обсудили трансформацию онкологической службы в регионе, цифровизацию процессов оказания медпомощи, использование ИИ, развитие молекулярной диагностики и другие актуальные вопросы сферы.
«Первый онкологический форум стал площадкой, где специалисты могут обменяться лучшими практиками и совместно определить дальнейшие направления развития онкологической службы региона», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации первичного звена в регионе.