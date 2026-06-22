Более 53 тыс. школьников и студентов Подмосковья приняли участие в мероприятиях в честь Дня памяти и скорби
День памяти и скорби отметили в школах и колледжах Подмосковья
Фото: [Навигаторы Детства Московская область]
День памяти и скорби отметили в школах и колледжах Подмосковья. В памятных мероприятиях приняли участие более 53 тыс. обучающихся. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Мероприятия были организованы «Навигаторами детства» и «Движением Первых» в рамках Всероссийской акции «Помним о важном».
Учащимся показали документальные и художественные фильмы, посвященные первому дню Великой Отечественной войны. После кинопоказов прошли обсуждения.
Также учащиеся посетили памятные места, связанные с военной историей. После экскурсий они создали тематические плакаты с фотографиями и рассказами.
Кроме того, ребята поучаствовали в акциях «Свеча памяти» и «Огненные картины войны», возложили цветы к мемориалам и воинским захоронениям.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к Вечному огню у стен Кремля.