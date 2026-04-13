Более 7 тыс. элементов входных групп многоквартирных домов отремонтировали на территории Подмосковья

С начала весны на территории региона успешно завершили масштабный этап текущего ремонта элементов входных групп многоквартирных домов (МКД) — обновили 7076 конструкций. Работы прошли под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Особое внимание специалисты уделили двум ключевым задачам: замене неисправных доводчиков на входных дверях и восстановлению гидроизоляции козырьков. Эти меры не только улучшают внешний вид подъездов, но и напрямую влияют на комфорт и безопасность жильцов: исправные доводчики обеспечивают плавное закрытие дверей, а надежная гидроизоляция защищает от осадков и продлевает срок службы конструкций.

Наибольший объем работ выполнили в нескольких крупных муниципалитетах региона. Лидерами по количеству отремонтированных элементов стали:

Люберцы — 567;

Химки — 505;

Балашиха — 499;

Королев — 437;

Подольск — 408.

