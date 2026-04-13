Более 7 тыс. элементов входных групп многоквартирных домов отремонтировали на территории Подмосковья
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
С начала весны на территории региона успешно завершили масштабный этап текущего ремонта элементов входных групп многоквартирных домов (МКД) — обновили 7076 конструкций. Работы прошли под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Особое внимание специалисты уделили двум ключевым задачам: замене неисправных доводчиков на входных дверях и восстановлению гидроизоляции козырьков. Эти меры не только улучшают внешний вид подъездов, но и напрямую влияют на комфорт и безопасность жильцов: исправные доводчики обеспечивают плавное закрытие дверей, а надежная гидроизоляция защищает от осадков и продлевает срок службы конструкций.
Наибольший объем работ выполнили в нескольких крупных муниципалитетах региона. Лидерами по количеству отремонтированных элементов стали:
- Люберцы — 567;
- Химки — 505;
- Балашиха — 499;
- Королев — 437;
- Подольск — 408.
