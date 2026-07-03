Более 700 подростков получили паспорта в торжественной обстановке в июне в Подмосковье

В Подмосковье в июне в торжественной обстановке вручили паспорта 720 подросткам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для получения первого паспорта гражданина РФ необходимо лично подать документы в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия.

При желании получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов сообщить об этом сотруднику многофункционального центра.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 юным жителям региона.