Более 700 подростков получили паспорта в торжественной обстановке в июне в Подмосковье
В Подмосковье за июнь в торжественной обстановке вручили паспорта 720 подросткам
Фото: [МФЦ г.о. Ступино]
В Подмосковье в июне в торжественной обстановке вручили паспорта 720 подросткам. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Для получения первого паспорта гражданина РФ необходимо лично подать документы в МФЦ. Это нужно сделать в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия.
При желании получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо при подаче документов сообщить об этом сотруднику многофункционального центра.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 юным жителям региона.