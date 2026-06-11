Андрей Воробьев вместе с бойцами отряда БАРС вручил первые паспорта 30 юным жителям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках торжественной церемонии в Доме Правительства Подмосковья вместе с бойцами отряда БАРС вручил 30 юным жителям Подмосковья их первые паспорта.

«Это всегда особый момент, который запоминается на всю жизнь, наверное, во многом потому, что это другая степень самостоятельности, ответственности. С паспортом вы можете планировать настоящее, будущее, конечно, советуясь со своей семьей, близкими, друзьями. Всегда очень важно, чтобы в школе, в коллективе, в кругу друзей были те, на кого можно равняться, с кого брать пример. Здесь присутствуют очень неравнодушные девчонки и мальчишки, которые проявили себя в самых разных сферах — в учебе, в добрых делах. Мы это знаем, мы это ценим», - сказал губернатор.

Паспорта получили дети участников СВО, победители и призеры различных конкурсов и олимпиад, волонтеры, юнармейцы, спортсмены, музыканты и танцоры из разных округов Подмосковья.

К примеру, Ярослав Орлов из Балашихи стал призером Международного конкурса юных инженеров и победителем турниров по управлению дронами. София Сидякина из Клина — чемпионка России по акробатическому танцу и победитель Всемирной танцевальной Олимпиады в индивидуальном зачете. Анастасия Шерстнева из Рузы — участник «Движения Первых» и член клуба «Искорка добра», который помогает детям и семьям в трудной жизненной ситуации.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 3/4 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 4/4

Удачи ребятам пожелали и бойцы отряда БАРС. Они призвали гордиться своей страной и быть настоящими патриотами.

«Старайтесь как можно больше делать для нашей любимой России, переживайте за нее всей душой. И удачи вам!» - сказал боец Сергей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС. Их получили 12 человек.