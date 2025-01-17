Более половины выпускников школ Подмосковья идут учиться в колледжи и техникумы

Более половины подмосковных выпускников школ продолжают обучение в колледжах и техникумах, передает Министерство образования Московской области.

По итогам прошлого года было подано более 120 тыс. соответствующих заявлений в указанные учреждения. Это на 32 тыс. больше, чем годом ранее.

Также увеличивается число бюджетных мест в учреждениях среднего профобразования. В 2024 году их выделили около 19 тыс. Для сравнения, в 2023-м в регионе было доступно 18 тыс. бюджетных мест в техникумах и колледжах.

Самые востребованные среди учащихся направления — технические специальности, информационные технологии и робототехника. По итогам первых шести месяцев 2024 года Подмосковье стало лидером по числу трудоустроенных выпускников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству в области IT-колледжа.