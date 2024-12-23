Андрей Воробьев: IT-колледж появится в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках традиционного обращения с итогами уходящего года рассказал о реализации масштабного проекта по строительству IT-колледжа. Он появится в Одинцово.

«Мы начнем строить IT-колледж. Подобрали место в Одинцово, около 10 гектаров. Мы хотим реализовать масштабный проект, который позволит нам готовить ребят, которые дружат с робототехникой, микроэлектроникой, кодированием. Этот опыт мы хотим совместно со Школой-21 реализовать в Подмосковье», - сообщил губернатор.

Он также рассказал о важности работы в части профориентации. По словам губернатора, в регионе детей готовят к выбору профессии уже с детского сада.

«Сначала в форме игры, интерактива. Вот это раскрытие талантов, этот поиск, разговор с детьми об их мечте — он уже ведется», - сообщил Воробьев.

Также в области запускают профильные классы в школах — по математике, физике, механике. Спрос на это со стороны детей и родителей есть.