Больницам Подмосковья с начала года передали свыше 60 аппаратов ЭКГ

Подмосковные больницы с начала текущего года получили 62 новых аппарата для проведения электрокардиографии, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку оборудования было направлено около 37 млн руб. Технику передали десяти медучреждениям, в том числе больницам Видного, Домодедово, Одинцово, Орехово-Зуево.

Пройти диагностику на аппарате ЭКГ можно по направлению своего лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новым медицинским оборудованием. По его словам, с января закупили 3,6 тыс. единиц техники.