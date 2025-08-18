Больницы Подмосковья с начала года получили более 50 новых дефибрилляторов

С начала текущего года больницы Подмосковья получили 51 новый дефибриллятор. О ходе оснащения учреждений техникой рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На закупку нового оборудования было направлено около 40 млн руб. До конца года планируется передать медучреждениям еще 29 единиц такой техники за 32 млн руб.

Аппараты передали девяти учреждениям. В их числе больницы Ленинского округа, Истры, Одинцово, Химок и других округов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу поликлиники в Дзержинском, где был проведен капитальный ремонт.