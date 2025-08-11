Больницы Подмосковья с начала года получили более 50 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту

Подмосковные медицинские учреждения с начала текущего года получили порядка 53 тыс. упаковок лекарств в рамках офсетного контракта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

По такому контракту медикаменты поставляются в областные больницы с 2022 года. Это препараты для лечения нефрологических, гематологических и ревматических заболеваний, а также бронхиальной астмы.

За все время действия офсетного контракта медучреждения региона получили свыше 276 тыс. упаковок лекарств. Все препараты производятся в ОЭЗ «Дубна».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой крупной поликлиники в Ленинском округе. В ней смогут получать помощь около 74 тыс. человек.