Больницы Подмосковья с начала года получили более 50 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту
По офсетному контракту больницам Подмосковья передали 276 тыс. упаковок лекарств
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Подмосковные медицинские учреждения с начала текущего года получили порядка 53 тыс. упаковок лекарств в рамках офсетного контракта. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
По такому контракту медикаменты поставляются в областные больницы с 2022 года. Это препараты для лечения нефрологических, гематологических и ревматических заболеваний, а также бронхиальной астмы.
За все время действия офсетного контракта медучреждения региона получили свыше 276 тыс. упаковок лекарств. Все препараты производятся в ОЭЗ «Дубна».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новой крупной поликлиники в Ленинском округе. В ней смогут получать помощь около 74 тыс. человек.