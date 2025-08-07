Губернатор Подмосковья проверил работу новой поликлиники в Ленинском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники «Сапроново», которая открылась в Ленинском округе. Объект планировали сдать в начале 2026 года, но строительство завершилось досрочно. В конце июля учреждение начало принимать пациентов.

«Пожалуй, самая сложная работа у медиков — в поликлиническом звене. И сейчас в Московской области мы строим порядка 10 таких современных поликлиник. А ключевая наша задача — чтобы были врачи — узкие специалисты, средний медицинский персонал. Да, мы можем построить красивое здание, оснастить его — здесь имеется современное тяжелое медицинское оборудование, включая МРТ, КТ, — но главное, чтобы везде были врачи», - подчеркнул губернатор.

Новое учреждение — это крупный многопрофильный медицинский центр. Его построили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Мощность поликлиники составляет 750 пациентов в смену. Здесь смогут получать медицинскую помощь 74 тыс. жителей.

По словам главврача Видновской клинической больницы Алексея Кизилова, новая поликлиника разгрузила взрослую поликлинику №1, к которой прикреплены 103 тыс. человек при нормативе 60 тыс. В ней работают 33 врача, установлено современное тяжелое оборудование.

В шестиэтажном здании расположились комплексное лечебное заведение первичного звена и филиал НИКИ детства. В отделении института был открыт Центр превентивной терапии и биорезонансной терапии.

«В Видное мы привнесли все самые востребованные, лучшие, проверенные практики и технологии, которые у нас есть в Институте детства. В частности, здесь скоро будет работать Центр патологии речи и расстройств аутистического спектра. (…) Кроме того, тут будет работать Центр нейрореабилитации для детей от 1 месяца до 18 лет, имеющих перинатальные поражения центральной нервной системы, ДЦП. Мы также запустили Центр спортивной медицины и реабилитации — первый в Московской области, где можно в короткие сроки вернуть молодых спортсменов к активным занятиям после полученных травм», - рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Она отметила, что НИКИ детства сотрудничает с научно-производственным предприятием «Исток» во Фрязино, которое выпускает импортозамещающую технику, в том числе для реабилитации. Некоторые образцы представлены в филиале в Видном. В сентябре в Подмосковье приедут 15 детских врачей из Ташкента для прохождения практики.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

«Пожалуй, в каждом округе у нас или строится новая поликлиника, или ремонтируется. Необходимо также с умом активно включать телемедицину, особенно это касается различных справок, консультаций, чтобы избавить врача от ненужных хлопот и сконцентрировать его усилия именно на лечении», - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев дал старт строительству нового корпуса перинатального центра в Видном.