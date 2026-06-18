Дроны, космос и спасение жизней: более 114 млн руб. получили подмосковные НКО на реализацию социальных проектов

Объявили результаты грантового конкурса для некоммерческих организаций. Его уже 6 лет проводят Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Фондом президентских грантов. В этом году на поддержку социально значимых инициатив выделили свыше 114 млн руб.: финансирование получили 50 проектов, а на рассмотрение экспертной комиссии поступило 114 заявок.

Как подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе, с 2021 года на реализацию общественно полезных инициатив в Подмосковье направлено более 540 млн руб. — это позволило поддержать свыше 250 проектов. Тематика инициатив отличается большим разнообразием: от масштабных культурных фестивалей и образовательных площадок до программ адресной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и патриотических проектов для молодежи.

Гранты предоставлялись по 4 ключевым направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика, а также добровольческая (волонтерская) деятельность. Среди победителей — как традиционные форматы, так и проекты с технологическим и инновационным уклоном.

Яркий пример технологического просвещения — проект АНО «Научно‐технический молодежный центр» «Полигон будущего: Школа операторов беспилотных авиационных систем». Его реализуют в Подольске. Цель — сформировать первую в городе школьную команду по дрон‐рейсингу. Для подростков организуют бесплатные курсы, где они не только научатся управлять FPV‐дронами, но и освоят технические навыки: сборку, настройку и обслуживание аппаратов. Кульминацией программы станут открытые соревнования, а созданные в ходе проекта методические материалы можно будет использовать для масштабирования практики в других муниципалитетах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.