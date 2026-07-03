Фермерские хозяйства Подмосковья с начала года получили более 1,4 тыс. га сельхозземли без торгов
Свыше 1,4 тыс. га земли передали фермерам Подмосковья без торгов с января
Фото: [Медиасток.рф]
Фермерские хозяйства Подмосковья с начала 2026 года получили без торгов более 1,4 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
Так, 32 производителя получили 49 участков земли в 16 округах. Общая площадь составила 1446 га. В том числе около 60 га передали в июне.
Больше всего земли получили фермерства в Кашире и Серебряных Прудах — свыше 805 га и более 165 га соответственно. По 66 га земли получили производители в Шатуре и Егорьевске.
На участках планируется развивать растениеводство, скотоводство, пчеловодство, животноводство и производство сельскохозяйственных культур.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона за их труд и вклад в развитие экономики.