Фермерские хозяйства Подмосковья с начала года получили более 1,4 тыс. га сельхозземли без торгов

Фермерские хозяйства Подмосковья с начала 2026 года получили без торгов более 1,4 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, 32 производителя получили 49 участков земли в 16 округах. Общая площадь составила 1446 га. В том числе около 60 га передали в июне.

Больше всего земли получили фермерства в Кашире и Серебряных Прудах — свыше 805 га и более 165 га соответственно. По 66 га земли получили производители в Шатуре и Егорьевске.

На участках планируется развивать растениеводство, скотоводство, пчеловодство, животноводство и производство сельскохозяйственных культур.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил сельхозпроизводителей региона за их труд и вклад в развитие экономики.