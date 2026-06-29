Фермерское хозяйство в Серпухове получило участок земли площадью 35 га для развития животноводства. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, землю передали крестьянско-фермерскому хозяйству Пировых. На участке будут разводить бычков и выращивать корм для них. В планах — начать с 20 бычков айрширской породы, а затем добавить особей пород Черный ангус и Герефорд.

«Благодаря администрации городского округа Серпухов, которая помогла с прокладкой дороги к участку, мы уже освоили 5 га, расчистили и перепахали их. В следующем году хотим начать сеять корма — кукурузу и многолетние травы, а позже будем сажать овощи. Этим летом поставим загон и навес для бычков, первые айрширы приедут к нам уже в июле», — рассказал фермер.

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