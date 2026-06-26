Гиды Подмосковья вошли в число победителей Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы»

Представители Подмосковья вошли в число победителей Международного проекта «Проводники смыслов. Экскурсоводы», который реализует программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Всего на конкурс поступило свыше 5,5 тыс. заявок из России и дружественных государств. Общее число победителей составило 350 человек из 158 населенных пунктов.

От Подмосковья лауреатами стали 9 аттестованных гидов (экскурсоводов) и 2 юных экскурсовода: Наталья Астахова, Геннадий Герасимов, Александр Дудин, Оксана Конорева, Михаил Воробьев, Елена Кривошеина, Мария Чекунова, Наталия Постнова, Вера Ожеледа.

Победители отправятся на очный этап проекта в Смоленск. Их ждут образовательные модули, индивидуальная доработка проектов с наставниками, групповая работа по созданию универсальной методологии разработки экскурсий.

По итогам очного финала будет сформировано 285 авторских туристических маршрутов. Экскурсии пройдут с 20 июля по 4 ноября.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на Фестиваль театров малых городов России.