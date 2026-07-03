Игорь Брынцалов поздравил Госавтоинспекцию Подмосковья с 90-летним юбилеем

«В Великую Отечественную войну, в горячих точках, в контртеррористической операции на Северном Кавказе, в ликвидации последствий землетрясений, стихийных бедствий, аварии на Чернобыльской АЭС — везде служба профессионально выполняла свой долг. И как бы ни называлась она в разные времена, меняя аббревиатуру, профессионализм и четкое выполнение поставленных задач — это всегда то, что ее отличало», — сказал Брынцалов.

После этого он вручил сотрудникам ведомства почетные грамоты и благодарственные письма.

Вице-губернатор Подмосковья Владимир Локтев также поздравил специалистов от лица губернатора Московской области Андрея Воробьева. С наилучшими пожеланиями к сотрудникам ГИБДД обратился и начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков.

«Вам досталась непростая служба, в непростом регионе. И вы с честью исполняете свой долг. На сегодняшний день ни один субъект Российской Федерации не имеет такого протяжения дорог — федеральных, региональных и муниципальных — как наша Московская область. Желаю здоровья, везения и карьерного роста», — сказал он.

Заместитель начальника полиции — начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов в ответ выразил благодарность за поддержку.

«Низкий поклон нашим ветеранам. Некоторые из них по сей день с нами в строю. Огромная благодарность родным и близким сотрудников за их заботу и поддержку. Поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником.