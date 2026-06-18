Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» превысили 130 млрд руб.

Особая экономическая зона «Дубна» демонстрирует впечатляющие темпы развития: по данным на конец I квартала 2026 года, совокупный объем вложений резидентов в реализуемые проекты достиг 132 млрд руб. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ОЭЗ «Дубна» уверенно удерживает позиции одного из лидеров среди российских особых экономических зон по количеству компаний‐участников: сегодня в ней работает около 150 предприятий. Важным этапом расширения площадки стал запуск в 2026 году IV очереди левобережной территории — туда уже переехали новые резиденты, которые приступили к реализации своих производственных инициатив.

Существенную роль в привлечении инвесторов играет продуманная система налоговых преференций. Льготный режим выстроен так, чтобы максимально поддержать бизнес на старте, когда затраты особенно велики. Кроме того, резиденты освобождены от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС — это позволяет экономить до 30% от первоначальных инвестиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.