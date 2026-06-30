Иван Охлобыстин встретился с молодежью Подмосковья в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ»

Актер и режиссер Иван Охлобыстин принял участие в паблик-токе, который прошел в Красногорске в рамках проекта Министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ».

«Проект "МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ" стартовал в 2023 году и за это время собрал более 15 тыс. молодых ребят со всего Подмосковья. Мы приглашаем на встречи лидеров общественного мнения из самых разных сфер — от журналистики и бизнеса до кино и волонтерства. Сегодня в Красногорске нашим гостем стал Иван Охлобыстин — человек с активной гражданской позицией, который не только создает кино, но и лично возит гуманитарную помощь на передовую», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Во встрече с Охлобыстиным поучаствовали порядка 1 тыс. ребят. Актер рассказал о своем пути в профессии. В 2001 году он принял сан священника в Ташкентской епархии, а в 2010 году по собственному желанию был отстранен от служения. Известность ему принесла роль доктора Быкова в сериале «Интерны».

Часть разговора была посвящена СВО и гуманитарной деятельности. Актер с 2014 года регулярно ездит на Донбасс. Он курирует сборы в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!». Артист рассказал, как в 2023 году попал под обстрел и получил пулевое ранение.

Вклад актера в поддержку жителей исторических территорий высоко оценили на государственном уровне. Во время ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий лично вручил Охлобыстину орден «За заслуги перед Запорожской областью».

В ходе встречи молодежь задавала актеры самые разные вопросы — от поиска своего дела до секретов продуктивности. Одним из самых ярких моментов встречи стал ответ на вопрос о кумире. Охлобыстин назвал президента РФ Владимира Путина.

«Я как доверенное лицо, я порядочный человек, если я голосую, я буду топить до последнего. Ну ребята, за это столетие и за предыдущее с середины если брать, ну круче чувака не было», - сказал он.

В завершение актер дал напутствие молодежи. Он призвал ребят верить в свои силы и быть благодарными.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона с последним звонком.