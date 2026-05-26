Губернатор Подмосковья поздравил школьников региона с последним звонком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников Подмосковья с последним звонком. Глава региона приехал в Мытищинский лицей № 34, где пообщался с выпускниками и учителями.

«Я здесь для того, чтобы в самой большой школе в Мытищах поздравить наших дорогих детей, учеников с окончанием учебного года. У нас очень большая образовательная система, и благодаря учителям, воспитателям, педагогам, благодаря поддержке, вовлеченности родителей, мы показываем хорошие результаты, гордимся нашими детьми», — сказал губернатор.

Он пожелал выпускникам 11-х классов успешно сдать экзамены и поступить в лучшие вузы, а выпускникам 9-х классов — определиться, что делать дальше — пойти в колледж или продолжить обучение в школе.

«И, конечно, особые слова благодарности хочется сказать родителям. Все мы очень хотим радоваться успехам своих детей, гордиться достижениями. Пусть так и будет», — добавил Воробьев.

В этом году из школ Подмосковья выпускаются 142 тыс. ребят. Это более 103 тыс. 9-классников и около 39 тыс. 11-классников. В Мытищинском лицее № 34 выпускаются 445 9-классников и 260 11-классников.

«Лицей достаточно большой, здесь учатся свыше 5 тыс. школьников. У нас есть основные направления — естественно-научное, инженерное, гуманитарное и т. д. Дети с охотой занимаются. Они у нас мотивированные, целеустремленные, а с такими очень приятно работать», — рассказала директор лицея Светлана Титкина.

В штате — 4 кандидата наук, 10 почетных работников образования РФ, победители различных конкурсов. В 2025 году лицей выпустил 33 золотых и 35 серебряных медалистов, 6 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов. В 2026-м на золотую медаль идут 38 человек, на серебряную — 35. В июне 11-классники высадят деревья на «Аллее выпускников».

В рамках встречи учителя лицея рассказали губернатору, как используют в работе нейросети.

«Для нас, конечно, крайне важны учителя, потому что дать высокий уровень образования — это весьма сложная задача. Я был здесь в 2019 году, когда школа только открылась. И сегодня она занимает 3 место в регионе. Вы — большие молодцы. Это все работает только тогда, когда учителя вкладывают душу», — сказал губернатор.

