К проекту по ранней диагностике рака кишечника присоединились еще семь больниц Подмосковья
В Подмосковье онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 96 тыс. жителей
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали об итогах реализации проекта по ранней диагностике рака кишечника за этот год. С мая, когда проект был запущен, онкоскрининг прошли более 96 тыс. жителей.
По итогам диагностики у 133 пациентов были выявлены злокачественные новообразования. В 65% случаев заболевание было обнаружено на ранней стадии.
Участниками проекта стали еще семь больниц региона. Таким образом, в общей сложности в проекте участвуют 38 медучреждений области.
Пройти скрининг могут жители в возрасте от 45 лет в рамках диспансеризации и профосмотров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность регулярного прохождения диспансеризации.