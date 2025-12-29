К проекту по ранней диагностике рака кишечника присоединились еще семь больниц Подмосковья

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали об итогах реализации проекта по ранней диагностике рака кишечника за этот год. С мая, когда проект был запущен, онкоскрининг прошли более 96 тыс. жителей.

По итогам диагностики у 133 пациентов были выявлены злокачественные новообразования. В 65% случаев заболевание было обнаружено на ранней стадии.

Участниками проекта стали еще семь больниц региона. Таким образом, в общей сложности в проекте участвуют 38 медучреждений области.

Пройти скрининг могут жители в возрасте от 45 лет в рамках диспансеризации и профосмотров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность регулярного прохождения диспансеризации.