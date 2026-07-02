К тюремным срокам от 4,5 до 12,5 года приговорили троих браконьеров в Московской области

Луховицкий районный суд вынес приговор троим местным жителям, которые организовали группу для незаконной охоты. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в январе 2024 года злоумышленники организовали группу для осуществления браконьерской деятельности. Они четко распределили между собой роли, купили и хранили огнестрельное оружие и взрывчатку.

В октябре 2025-го один из участников сообщил подельникам координаты тайников с оружием и боеприпасами. В тот же день браконьеры убили самку лося. Стоимость добытого животного была оценена в ₽400 тыс.

Во время перевозки туши животного в Любичи автомобиль остановили сотрудники хозяйства. Деятельность злоумышленников была пресечена. Также выяснилось, что один из соучастников использовал поддельные документы — паспорт и водительские права гражданина Белоруссии.

Одного из мужчин приговорили к 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии особого режима, второго — к 4,5 года колонии строгого режима, третьего — к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, каждого оштрафовали на ₽550 тыс. и лишили права заниматься определенной деятельностью сроком на 2 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации надзорной деятельности.