Лесничим Подмосковья передали высокопроходимую пожарную автоцистерну

ГАУ МО «Мособллес» передали высокопроходимую пожарную автоцистерну на шасси УРАЛ 43206 NEXT. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Транспортное средство оснащено современным пожарным и водоподающим оборудованием и системой ГЛОНАСС. Машина будет использоваться для ликвидации лесных пожаров в труднодоступных участках, а также для перевозки специалистов и снаряжения.

В этом году в рамках проекта «Сохранение лесов» планируется закупить 40 единиц лесопожарной техники и 33 единицы оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств Подмосковья закупят более 120 единиц специализированной лесотехники.