Льготники Подмосковья подали более 4,3 тыс. онлайн-заявок на денежную выплату

С начала 2026 года услугой по назначению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, живущим в Подмосковье, воспользовались свыше 4,3 тыс. раз, найти ее можно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.