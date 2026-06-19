Льготники Подмосковья подали более 4,3 тыс. онлайн-заявок на денежную выплату
Более 4 тыс. заявок на денежную выплату для льготников подали в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
С начала 2026 года услугой по назначению ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, живущим в Подмосковье, воспользовались свыше 4,3 тыс. раз, найти ее можно на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Выплату могут получить подмосковные ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные лица и другие льготники, которые не получают ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета. Услугу оказывают проактивно, предзаполненная форма заявления приходит в личный кабинет на портале. Заявителю нужно будет сверить указанные данные и направить заявление в ведомство.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.