Лидеры «Волонтеров Подмосковья» обсудили методы привлечения жителей к добровольческой деятельности

Форум лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел в Электростали. В его рамках участники обсудили, как вовлекать жителей в волонтерскую деятельность. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Движение развивается каждый день, и чтобы этот рост продолжался, нам нужны драйверы — люди, которые будут рассказывать другим жителям Подмосковья о волонтерстве, показывать, что это просто, круто и доступно каждому. Именно такие лидеры и собрались в Электростали», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По ее словам, сегодня участниками движения в регионе являются более 68 тыс. человек. Они совершили свыше 13 тыс. добрых дел и провели более 18 тыс. мероприятий.

В ходе форума прошел мозговой штурм. Участники обсуждали, как сделать информацию о добрых делах максимально доступной, как мотивировать жителей, какие форматы помощи сейчас наиболее востребованы обществом. В результаты были разработаны новые подходы к информированию жителей, представлены успешные практики из округов области и придуманы новые форматы мероприятий.

Также прошел интенсив «Как создать качественное городское мероприятие для молодежи». Отдельный блок форума был посвящен командообразованию и работе с волонтерскими коллективами.

Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, нужно обратиться в волонтерский штаб своего округа. Контакты отделений представлены здесь.

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