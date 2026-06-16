Малыша из запертой машины освободили специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Дмитровском округе

Ситуация развивалась так: мама посадила ребенка в машину и собиралась сесть за руль, но двери внезапно заблокировались. Оказалось, что мальчик, играя с ключами, случайно запер автомобиль — и сам оказался в ловушке. Женщина в тревоге позвонила в службу «112».

На вызов быстро прибыла спасательная бригада. Как рассказала старший смены Валентина Сутягина, специалисты с помощью специального инструмента аккуратно отжали дверь — при этом замок не пострадал. Вся операция заняла не более 15 мин. Когда дверь открыли, малыш, до этого сильно плакавший, уже крепко спал в автокресле. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

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