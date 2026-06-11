Губернатор Подмосковья вручил государственные награды бойцам отряда БАРС
Андрей Воробьев наградил бойцов отряда БАРС
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам отряда БАРС. Торжественная церемония прошла в Доме Правительства Подмосковья. В ней приняли участие 12 военнослужащих.
«С добровольческим отрядом БАРС мы встречаемся регулярно. Традиционно ребята приходят со своими близкими, семьями, самыми дорогими людьми. И это всегда очень волнительная, очень особая встреча. Вы – опора для своих родных, для тех, кто служит рядом, и для всей нашей страны», - сказал губернатор.
Воробьев вручил Орден Мужества Дмитрию из Пущино. Офицер Росгвардии в отставке прошел специальные курсы, заключил контракт и вошел в состав отряда как старший оператор БПЛА. Получив тяжелое ранение, вернулся домой и стал активно участвовать в общественной жизни округа.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин]
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Два бойца получили медали «За отвагу». Это Сергей из Дмитрова — майор МЧС в отставке, который заключил контракт и отправился служить снайпером. А также Роман из Балашихи, который ушел на службу вслед за своими товарищами и занимался радиоэлектронной борьбой и противодействием БПЛА.
Восемь человек получили медали «За храбрость» II степени. В их числе командир роты Гагик, операторы беспилотных систем Даниил из Коломны и Сергей из Подольска, старшина 3-й роты Виктор из Электростали и другие.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о комплексной цифровой услуге «Защитники Отечества».