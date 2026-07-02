Международный автопробег поисковиков «Помним имя твое, Солдат!» финишировал в Подмосковье у Дома Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В акции были задействованы 12 брендированных автомобилей с экипажами по 4 человека. На белорусской земле к подмосковным отрядам присоединились местные поисковики. Вместе они посетили воинские захоронения, приняли участие в памятных митингах и церемониях возложения цветов», — рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.

Автопробег стартовал 17 июня от Дома Правительства Подмосковья. Маршрут пролегал через Витебскую, Минскую и Брестскую области. По пути частники посетили 9 воинских захоронений, возложили цветы к мемориалам и приняли участие в торжественных митингах.

В ночь на 22 июня поисковики провели военно-историческую реконструкцию «22 июня 1941 года. Брестская крепость» на территории Кобринского укрепления, возложили цветы к центральному мемориалу Брестской крепости, почтили память погибших минутой молчания и посетили открытие Мемориальной зоны «Скорбь» у руин 44-го стрелкового полка.

Также участники посетили концерт ансамбля «Криница» и присоединились к акциям «Сквер славы героев-пограничников всех поколений», «Мирный вечер на Советской. А завтра была война» и «Боевой расчет».

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