Московская область вошла в топ-3 рейтинга развития креативного предпринимательства

Подмосковье вошло в топ-3 рейтинга развития креативного предпринимательства. Его подготовил Институт развития креативных индустрий факультета креативных индустрий ВШЭ, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В тройку лидеров также вошли Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 — Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская, Нижегородская, Ростовская, Самарская области и Татарстан.

В числе наиболее известных подмосковных брендов — гжельский фарфор, павловопосадские платки, федоскинская лаковая миниатюра, жостовские подносы.

В общей сложности в Подмосковье работают 23 производителя, в том числе два учебных заведения и пять мастеров народных художественных промыслов по 8 видам промысла.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ.