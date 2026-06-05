Воробьев: Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ

Московская область впервые заняла второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благодарю генерального директора АСИ Светлану Чупшеву и всю команду Агентства за совместную работу. Для нас этот результат — прежде всего оценка того, насколько комфортно бизнесу работать в регионе», - сказал он.

По его словам, такого результата позволяют добиться Центр содействия строительству, который сопровождает более 6 тыс. проектов, сервис «ВсеСети», сокративший сроки согласования подключения к инженерной инфраструктуре с нескольких месяцев и даже года до 10 дней. Кроме того, искусственный интеллект помогает быстрее получать меры поддержки.

Губернатор отметил, что по итогам 2025 года объем экспорта достиг исторического максимума — 20,3 млрд долларов. Подмосковье поставляет продукцию в 128 стран мира. Через сухие порты в Наро-Фоминске, Дмитрове, Ногинске и Солнечногорске проходит четверть всех контейнерных грузов России.

Отдельное внимание уделяется поддержке малого и среднего бизнеса, с начала 2025 года услугами Фонда поддержки ВЭД воспользовались 1,2 тыс. компаний. Кроме того, развиваются формат «Лайт Индастриал» и государственные индустриальные парки.

Воробьев подчеркнул, что власти будут стараться сделать так, чтобы регион оставался одним из лучших в России для инвестиций, развития производства и запуска новых проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.