Москворецкий парк откроется в Воскресенске летом после благоустройства
В Воскресенске к концу лета откроют обновленный Москворецкий парк
Фото: [Министерство благоустройства МО]
Москворецкий парк откроется в Воскресенске к концу августа после обновления. О ходе работ на территории рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.
Первый этап благоустройства стартовал в 2015 году. Тогда в порядок привели 4,5 га. В 2020-м на территории обустроили скейт-парк и памп-трек.
Сейчас проводится очередной этап обновления. В его рамках благоустроят 2,1 га. На участке обустроят пешеходные дорожки и зону для выгула собак, оборудуют освещение и видеонаблюдение, установят информационные стенды и указатели, построят павильоны и сцену, проведут комплексное озеленение.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.