Москворецкий парк откроется в Воскресенске летом после благоустройства

Москворецкий парк откроется в Воскресенске к концу августа после обновления. О ходе работ на территории рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

Первый этап благоустройства стартовал в 2015 году. Тогда в порядок привели 4,5 га. В 2020-м на территории обустроили скейт-парк и памп-трек.

Сейчас проводится очередной этап обновления. В его рамках благоустроят 2,1 га. На участке обустроят пешеходные дорожки и зону для выгула собак, оборудуют освещение и видеонаблюдение, установят информационные стенды и указатели, построят павильоны и сцену, проведут комплексное озеленение.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.